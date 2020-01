Jessen (red) - Am Sonntag, 2. Februar, wird Napoleon Savelli in einem Gottesdienst feierlich eingeführt. Seit dem 1. November 2018 arbeitet er bereits als Kantor in und um Jessen, leitet die Jessener Kantorei und Chöre in Gadegast und Seyda. Er spielt bei Gottesdiensten und Konzerten die Orgel und hat sein Können auch als Orchesterdirigent beim letzten Adventskonzert in Jessen präsentiert.

Napoléon Savelli kam 2015 mit seiner Frau und seinem Sohn aus Venezuela nach Boitzenburg und bringt neben seiner Ausbildung in den Werken der klassischen Meister auch lateinamerikanische Musikkultur mit. Die Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker des Kirchenkreises Wittenberg werden den Gottesdienst mit gestalten. Er beginnt um 14 Uhr.