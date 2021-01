Wittenberg (red) – Die Verschärfung der hygienischen Auflagen bei der Durchführung von Gottesdiensten durch die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland im Zuge der Corona-Pandemie beschränkt den Teilnehmerkreis auf 25 Personen (ohne Mitwirkende). Um möglichst vielen Menschen die Teilnahme an einem Sonntagsgottesdienst zu ermöglichen, staffelt die Stadtkirchengemeinde Wittenberg bis zum 14. Februar ihre Gottesdienstangebote. Angeboten werden halbstündliche Gottesdienste um 10 Uhr und 11 Uhr in der Stadtkirche sowie um 15 Uhr im Gemeindezentrum St. Martin. Zudem lädt die Schlosskirche sonntags um 17 Uhr zu musikalischen Abendgottesdiensten und werktags 12 Uhr zu Mittagsgebeten ein. Eine Anmeldung unter Telefon (0 34 91) 6 28 30 ist notwendig.