Große Freude herrscht auf dem Diest-Hof Seyda: Der Umbau des alten Scheunengebäudes ist abgeschlossen. Im Rahmen einer Segensfeier durch die Superintendentin des Kirchenkreises Wittenberg, Gabriele Metzner, konnten dort neue Räume für die Tagesstruktur in der alten Scheune eingeweiht werden. In der seit 1883 bestehenden diakonischen Einrichtung werden 100 erwachsene Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung betreut und gefördert.

Durch den Einbau einer mobilen Trennwand besteht nun die Möglichkeit, die neuen Räume schnell zu einem Saal zu verbinden. Dort können nun kulturelle und kirchliche Ereignisse gemeinsam begangen werden. Die Einweihung wurde unter anderem durch das Therapie-Orchester „Zugvögel“ Leipzig mitgestaltet. Das probierte schon mal die neue Bühne aus. Die neuen Räume in der Scheune verfügen zudem über eine Trainingsküche und die notwendigen Sanitäranlagen. Es wurde eine Fußbodenheizung sowie eine Be- und Entlüftungsanlage installiert. Durch die Aktion Mensch wurde die Herstellung der Barrierefreiheit mit 150 000 Euro gefördert.

Der alte Saal, der sich im zweiten Geschoss eines anderen Gebäudes befand, war für die vielen Bewohnerinnen und Bewohner mit Gehbehinderung nicht mehr geeignet. Er wird jetzt zu einer Wohngemeinschaft mit Einzelzimmern umgebaut. Die Gesamtkosten aller mit der Sanierung der alten Scheune im Zusammenhang stehenden Baumaßnahmen belaufen sich auf rund 1,5 Mio Euro. (red)