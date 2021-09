Wittenberg (epd) - Mit dem Jüngsten Gericht in den Konfessionen und Medien der frühen Neuzeit beschäftigt sich ab Mittwoch eine dreitägige Online-Tagung. Auf der interdisziplinär angelegten Konferenz sollen Differenzen und Gemeinsamkeiten der äußerst facettenreichen, stark konfessionell geprägten Artikulationsformen der Gerichtsthematik in der frühen Neuzeit diskutiert werden, wie die Reformationsgeschichtliche Forschungsbibliothek und die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt in Wittenberg als Veranstalter mitteilten.

Die Tagung findet in Zusammenarbeit mit dem DFG-Graduiertenkolleg 2008 zur „Interkonfessionalität in der frühen Neuzeit“ statt. Erwartet werden auch Referenten aus den USA und Polen. Geleitet wird die Tagung vom Hamburger Kirchenhistoriker Johann Anselm Steiger.