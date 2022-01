Von Ägypterinnen wird erzählt, wie sie den Saft gepflückter Tollkirschen auspressten und sich ein wenig davon in die Augen träufelten. Atropa Beladonna - eine Nachtschattenpflanze. Das in ihren Früchten enthaltene Atropin weitet die Pupillen. Das Auge erglänzt - das Antlitz leuchtet. Macht das Gesicht irgendwie überirdisch. Auch der Predigttext vom morgigen Sonntag will nicht ohne überirdischen Glanz auskommen. Moses Angesicht leuchtet. Was geschah?

Mose war vierzig Tage und vierzig Nächte auf dem Berge bei dem HERRN und aß weder Brot noch trank er Wasser. Sondern schrieb auf zwei Tafeln zehn bindende Zeichen. Die Tafeln in der Hand stieg er vom Berge hinab, merkte dabei aber nicht, wie vom Reden mit dem HERRN die Haut seines Angesichts strahlte. Aber Aaron und alle Kinder Israel sahen den Glanz. Sie fürchteten sich, Mose zu nahen. Er musste sie anrufen; da erst wandten sie sich ihm zu - und er sagte ihnen, was der HERR auf dem Berge mit ihm geredet hatte, wobei er sein Angesicht mit einem Schleier bedeckte. Nur wenn er hineinging zum HERRN, um mit ihm zu reden, tat er die Bedeckung ab. Wenn er dann herauskam, um den Kindern Israel Worte des HERRN zu sagen, sah man, wie die Haut seines Angesichts noch glänzte. Und deshalb legte er den Schleier auf sein Angesicht solange, bis er hineinging, mit dem HERRN erneut zu reden. (Exodus 34,29ff)

Ein Mann, der weder isst noch trinkt, scheint nichts mehr von dem zu brauchen, was dem Bauch angenehm ist. Denn er stieg in höhere Sphären auf, spricht dort mit dem HERRN - und dieser redet zu ihm als das „Sein Selbst an sich“. Worte von solcher Kraft sind es, dass der harte Granit der Bergwelt sich mit ewigen Zeichen leicht beschreiben lässt, wie feinstes Bütten von einer Schwanenfeder. Zehn Zeichen, mit deren Kombinationen alles dargestellt werden kann sind es: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Die ersten 5 dieser Reihe (0,1,2,3,4) ergeben in ihrer Summe 10, das ist die Anzahl aller einstelligen Ziffern und zugleich der Zahlenwert (י), mit dem der Gottesname (יהוה) beginnt. Und die letzten 5 Ziffern der Reihe 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 (5,6,7,8,9) ergeben in ihrer Summe 26, das ist der Wert des Gottesnamens Tetragrammaton (יהוה 5+6+5+10).

Mose hatte diese Zeichen bereits zum zweiten Mal aufgeschrieben (bekommen) und trägt sie nun in der Hand (oder beiden Händen) von der Höhe einsamer Bergerfahrungen zurück in die Ebene, wo das Volk wohnt. Es ist so, als ob er in seinen Händen Antimaterie hielte, ohne dass ihm dabei etwas geschieht. Es ist so, als ob er die Weltformel gefunden hätte. Es ist so, als ob er von heute an Raum in Zeit umwandeln könnte - und Zeit zu Raum. Es ist so, als ob er eine Möglichkeit erfand, mit Zeichen Realitäten hervor zu zwingen - und Realität in Zeichen aufzuheben. Wen wundert es, dass einem solchen Erfinder das Gesicht glänzt und das Antlitz erstrahlt. Für die anderen dagegen ist es kaum auszuhalten. Sie wenden sich ab. Und Mose muss sie erst anrufen, damit sie sich ihm halbwegs wieder zuwenden. Martin Buber nennt die beiden steinernen Tafeln „Tafeln der Vergegenwärtigung”. Wer sie hat und begreift, schätzt Brot und Wasser nicht mehr als diese Zeichen und den Glanz, den sie in uns bewirken, wenn wir sie tragen, abschreiben und davon singen und sagen. Es gibt Menschen, die sind mit diesen Zeichen nicht verhungert, obwohl ihnen nur Brot und Wasser zugestanden worden ist.

Tafeln des Gesetzes wurden sie oft genannt … Es sollte aber klar sein, dass nicht so sehr nur die ethischen Regeln und Bestimmungen der menschlichen Gesellschaften gemeint sind, irgendwelche Verordnungen, Abstandsregeln, Verfassungen und Paragraphen aus Grundgesetzen, sondern die ewigen Zeichen als Sprossen der Traumgeleiter (Genesis 28,12), über deren Stufen gleitend alles zum Engel wird, sich in den Augen Gottes zur Botschaft wandelt und sich zu uns herabsteigend, nunmehr wieder duldendes Ding geworden, lange ausliefert.

Mose schaute das, und er weiß es jetzt für immer. Wären nur irgendwelche Gesetze gemeint gewesen, müsste der Bergwanderer eher mit sorgenvollem Blick zurückgekehrt sein. Moses Angesicht wird aber durch etwas Größeres geprägt.

Die Leute fürchten sich vor dem Glanz? Sie müssen immer wieder angerufen werden? Die Glocken erklingen am Sonntag, damit man den Ort aufsucht, an dem von all diesen wunderbaren Sachen erzählt wird. Und damit man es auch aushält, ist tatsächlich so etwas wie ein Schleier oder eine Decke darüber gebreitet. Eine Maske - im Hebräischen מסוה.

Man kann wohl mit Mose dahinter blicken, wenn man nicht nur nach Brot und Wasser Ausschau hält. Dann ist es auch egal, wo diese sonderbar maskierende Decke liegt. Irgendwann nämlich hatte Mose seinen Schleier sicher satt. Und weil nur die Leute Decken gegen die Angst vor dem Wunderbaren benötigten, konnte sie Mose sich selber abnehmen. Die Leute tragen die Decke inzwischen alle gehorsam selbst. Masken, Decken, Brillen, Schleier, Verhängungen, Scheuklappen und Sichtschutze. Die Leute sind übrigens immer wir selber … Wer sich aber diese Gestelle abzulegen getraut, hat mehr Anteil an den Freuden Moses. Nicht nur wie die Töchter Ägyptenlands ein paar Stunden glänzende Augen, sondern für Äonen und darüber hinaus …