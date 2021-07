Am 12. Juli hatte er Geburtstag. Wir verdanken ihm insofern Einiges, als er die deutsche Dichtung neu klingen gemacht hat. Zwar nicht wie Luther für alle, dafür aber für wenige wichtige Leute. Jedenfalls ist er von der Geschichte deutscher Zunge nicht wegzudenken. Stefan George - Dichterguru, Mitglied des Straubinger Kosmikerkreises und Meister eines eigenen Zirkels handverlesener junger Männer, die jeder auf eigene Weise von sich Reden gemacht haben. Zu ihnen gehörte auch der Graphologe Ludwig Klages, dessen Buch "Handschrift und Charakter" sich Dietrich Bonhoeffer 1944 ins Gefängnis hat kommen lassen, um sich und den Mitgefangenen neben den Psalmen noch anderes über die Schrift und ihre Menschen mitzuteilen.

Es stimmt. George war einer der problematischen Typen. Aber ohne diese solche hätte die Welt nicht den Weg jener Geistesgeschichte genommen, den wir sie haben gehen sehen. Für alle die unter uns, welche jetzt ihre Stirnen in Sorgen falten, weil auch der Autor von Stahlgewittern und Marmorklippen sein Verehrer gewesen ist - George hat (wie Ernst Jünger) das 1933 an den Start gegangene sogenannte „Dritte Reich” aus ganzem Herzen und mit vollem Ekel abgelehnt und im Gegensatz zu dessen grotesker Brutalität ein eigenes „Geheimes Deutschland” in Versen zum Leben rufen wollen. Exemplarisch dafür das Gedicht vom Widerchristen: „Der Fürst des Geziefers verbreitet sein Reich.“ Weniger bekannt „Der Mensch und der Drud“. Im Folgenden deshalb diese phantasierte Waldbegegnung zwischen Mensch und Drud uns zur Erinnerung. Übrigens auch zur Ehrenrettung einer grünen Metapolitik, die ihre historischen Wurzeln im Konservativismus fände, suchte sie ehrlich danach. (Es ist übrigens der 153. Geburtstag. Orthographie und Zeichensetzung natürlich in der Manier des Meisters).

DER MENSCH

Das enge bachbett sperrt ein wasserfall -

Doch wer hängt das behaarte bein herab

Von dieses felsens träufelnd fettem moos?

Aus buschig krausem kopfe lugt ein horn ..

So weit ich schon in waldgebirgen jagte

Traf ich doch seinesgleichen nie... Bleib still

Der weg ist dir verlegt · verbirg auch nichts!

Aus klarer welle schaut ein ziegenfuss.

DER DRUD

Nicht dich noch mich wird freun dass du mich fandst.

DER MENSCH

Ich wusste wol von dir verwandtem volk

Aus vorzeitlicher märe - nicht dass heut

So nutzlos hässlich ungetüm noch lebt.

DER DRUD

Wenn du den lezten meiner art vertriebst

Spähst du vergeblich aus nach edlem wild

Dir bleibt als beute nager und gewürm

Und wenn ins lezte dickicht du gebrochen

Vertrocknet bald dein nötigstes: der quell.

DER MENSCH

Du ein weit niedrer lehrst mich? Unser geist

Hat hyder riese drache greif erlegt

Den unfruchtbaren hochwald ausgerodet

Wo sümpfe standen wogt das ährenfeld

Im saftigen grün äst unser zahmes rind

Gehöfte städte blühn und helle gärten

Und forst ist noch genug für hirsch und reh -

Die schätze hoben wir von see und grund

Zum himmel rufen steine unsre siege..

Was willst du überbleibsel grauser wildnis?

Das licht die ordnung folgen unsrer spur.

DER DRUD

Du bist nur mensch .. wo deine weisheit endet

Beginnt die unsre, du merkst erst den rand

Wo du gebüsst hast für den übertritt.

Wenn dein getreide reift dein vieh gedeiht

Die heiligen bäume öl und trauben geben

Wähnst du dies käme nur durch deine list.

Die erden die in dumpfer urnacht atmen

Verwesen nimmer · sind sie je gefügt

Zergehn sie wenn ein glied dem ring entfällt.

Zur rechten weile ist dein walten gut ·

Nun eil zurück! du hast den Drud gesehn.

Dein schlimmstes weisst du selbst nicht: wenn dein sinn

Der vieles kann in wolken sich verfängt

Das band zerrissen hat mit tier und scholle -

Ekel und lust getrieb und einerlei

Und staub und strahl und sterben und entstehn

Nicht mehr im gang der dinge fassen kann.

DER MENSCH

Wer sagt dir so? dies sei der götter sorge.

DER DRUD

Wir reden nie von ihnen, doch ihr toren

Meint dass sie selbst euch helfen. Unvermittelt

Sind sie euch nie genaht. Du wirst du stirbst -

Wess wahr geschöpf du bist erfährst du nie.

DER MENSCH

Bald ist kein raum mehr für dein zuchtlos spiel.

DER DRUD

Bald rufst du drinnen den du draussen schmähst.

DER MENSCH

Du giftiger unhold mit dem schiefen mund

Trotz deiner missgestalt bist du der unsren

Zu nah, sonst träfe jezt dich mein geschoss..

DER DRUD

Das tier kennt nicht die scham der mensch nicht dank.

Mit allen künsten lernt ihr nie was euch

Am meisten frommt.. wir aber dienen still.

So hör nur dies: uns tilgend tilgt ihr euch.

Wo unsre zotte streift nur da kommt milch

Wo unser huf nicht hintritt wächst kein halm.

Wär nur dein geist am werk gewesen: längst

Wär euer schlag zerstört und all sein tun

Wär euer holz verdorrt und saatfeld brach ..

Nur durch den zauber bleibt das leben wach.