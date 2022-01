Es gibt sie wirklich! Die sogenannte Nachkaufdissonanz. Man hat sich beispielsweise gerade einen Ford gekauft und dann merkt man, wie ein Volkswagen doch besser gewesen wäre … Aber man hat jetzt den Ford! Ein guter Freund fragt: „Wie konntest Du nur diesen Fehler begehen?” Mein Freund hat wieder einmal alles richtig gemacht und den Polo erworben. Doch ich nur den Fiesta. Man hadert mit sich, man bereut den Kauf, man möchte am liebsten alles rückgängig machen. Aber es geht nicht. Der Polo ist fort - und der Ford ist da. Man ist verstimmt und verärgert, reizbar - Weib, Kind und Hund bekommen es zu spüren. Das macht die kognitive Dissonanz, die Kaufreue - oder eben Nachkaufdissonanz.

Wir können uns leicht vorstellen, dass es dieses Ding nicht nur bei Käufen von Autos, Rolexuhren und Immobilien gibt, sondern auch bei der Wahl einer falschen Religion oder Weltanschauung. Was macht man in einem solchen Fall? Man kann das ganze Ding umtauschen. Gut, wenn man es noch kann … Man verlässt den bärtigen Guru und läuft in’s Team Jesu über. Ist jetzt nur ein Beispiel! Theoretisch wäre es prinzipiell umgekehrt auch möglich. Konversion ist nicht immer ein Fehler … Heinrich Heine hat sich zum Beispiel 1825 in Heiligenstadt taufen lassen, was ihm den Zutritt zur Gesellschaft des 19. Jahrhunderts eröffnete. Der jüdische Dichter konnte übrigens mit ausgedehnten Kenntnissen bezüglich des Neuen Testament aufwarten und wusste den Superintendenten Gottlob Christian Grimm von der Würdigkeit schnell zu überzeugen, das Bad der Heiligen Taufe begehren zu dürfen. Heine hat diesen Schritt nie bereut, denn er ist natürlich (wie alle klugen Leute seiner Zeit, denen es ebenso erging), im Herzen ein Sohn Abrahams der alten Art geblieben, wie ja auch jeder von uns Christen mindestens mit Herz, Verstand und Nieren Israel treu geblieben ist. Heine hatte also keine Nach-Tauf-Dissonanz.

Schwerer haben es sicher diejenigen, welche bisher der Kirche fern blieben und nur in eine Partei eingetreten sein sollten. Und nun hat die Partei sich mittelfristig als nicht so gut herausstellt und im Blick auf Wertekanon und Programm hat sie schlapp gemacht. Mir fällt gleich ein kleines buntes Bündel dreier Gruppierungen ein.

Oder - was ist, wenn man zu einer Weiterbildung oder Therapie angetreten ist, überredet wurde bzw. hinterhältig irgendwie sogar gezwungen werden soll. Und wenn die Therapie sich mindestens als unsinnig, wenn nicht sogar als schädlich herausstellt? Und man hat teuer dafür bezahlt! Was dann? Wir kommt man von dem Pferd wieder runter, das da in eine ganz andere Richtung läuft, als in die man selber wollte. Reue setzt ein und paart sich mit Zorn und Enttäuschung. Nach-Kauf-Dissonanz.

Kluge und geschulte Verkäufer begegnen deshalb der Nachkaufdissonanz, indem sie schon vorher mit verschiedenen Boni locken und dieselben verteilen: Gutscheine für Ford-Events, irgendwelche Basecaps bzw. Hüpfburgentage für die Kids. Oder sie lassen dich hochleben und man wird einfach lautstark dafür gefeiert, dass man die richtige Wahl getroffen hat. Dann kann man richtig stolz sein, weil man auf einem großen Pferd sitzt. Dass es in die falsche Richtung geht - egal. Hauptsache die Dissonanz ist erst eimal weg - und man wird für irgendwas gelobt. Propheten (davon hat Heinrich Heine viel geschrieben und gedichtet) wurden übrigens nie gelobt, sondern die Propheten haben die Verschwörungstheorien der vorchristlichen Zeit designed: Jesaia und Daniel, um nur diese beiden wichtigen Zeugen anzuführen. Es gibt noch viel mehr Propheten! Falsche Hofpropheten, deren Namen inzwischen fast alle vergessen sind. Und die richtigen, deren Namen in der Bibel stehen. Sie sind immer noch mitten unter uns.

Wie bekommt man all die falschen Zettel vom Schreibtisch weg, und die Nanopartikel wieder aus der Lympfbahn, die Spices aus dem Blut und die Verantwortlichen zur Verantwortung? Das ist eine gute Frage. Was, wenn es keine Lösung gibt? Dann ist die Gefahr groß, sich einen Ersatz für die Lösung zu wählen. Man müsste alle Bedenken umdenken können - und die Nachkaufdissonanzen in Nachkauffreuden umlügen. Manche können das! Niederlagen in Siege umzudeuten - das ist die Gnade oder der Fluch der sogenannten Intellektuellen seit jeher gewesen. Die Intellektuellen sind am einfachsten mit Theorien und Zetteln in die Irre zu führen. Mit dem ganzen Volk geht das nicht so leicht! Wie dem auch sei - viele machen bei der Beschwichtigung der großen einsetzenden Nachkaufdissonanz mit. Nur ein kleines gallisches Dorf am Fuße des Glasberges nicht ...