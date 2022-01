Wer als Knabe aufmerksam seinen Karl May studiert hat, wird gemerkt haben, dass da nicht selten irgendwelche Leute reihenweise „ausgelöscht” wurden.

Sam Hawkens: „Wo sind plötzlich all die Indsmen hin?”

Humple Bill: „Ausgelöscht.”

Sam Hawkens: „Und die Trapper um Rattler?”

Gunstick Uncle: „Ausgelöscht.”

Sam Hawkens: „Wirklich alle ausgelöscht?”

Humple Bill: „Alle ausgelöscht.”

Sam Hawkins: „All Heavens!”

Man muss jetzt nicht über die literarische Qualität solcher und ähnlicher Dialoge des bekannten Radebeuler Abenteuerautoren streiten. Es soll aber tatsächlich einmal um das sogenannte „Löschen” gehen, um das Auslöschen und das Ausgelöscht-Werden, von dem Karl May so oft schrieb. Was ist Auslöschung?

Der Film DIE AUSLÖSCHUNG (2013) mit Klaus Maria Brandauer und der unvergleichlichen Martina Gedeck schildert das Schicksal eines an Demenz rasant erkrankenden Kunsthistorikers, der durch die Zufallsbegegnung mit einer Restauratorin noch einmal sein Leben aufwerten lassen kann - und der dann an die Schulter seiner Frau gelehnt auf einem weinroten Plüschsofa in die andere Welt hinüberdämmern darf. Das Fläschchen, welches im Bücherregal hinter der Senecaausgabe seit Monaten versteckt gewesen war, tat dabei seine gute Wirkung. „Bei Seneca ist Trost!” Auslöschung, Löschung - ausgelöscht.

Es gibt dann noch die Auslöschung der Kerzen in der Kirche nach dem Gottesdienst. Der Küster wandelt langsam durch den Kirchenraum und lässt mit einem Löschhütchen die Bienenwachslichter einschlafen. Bis zur nächsten Messe. Das ist eine gute Löschung. Aber da ist auch eine andere Löschung ... Wenn jemandes Kommentar getilgt wird. Auch in „Glaube und Heimat” gibt es irgendjemanden (oder ist es eine Irgendjemandin?), die solch ernstes Scharfrichteramt ausüben muss. Auf den Knopf drücken, der dann die digitalysierende Guillotine herabsausen lässt. Kommentar gelöscht. Klar, - manche Beiträge sind zu kritisch. Die passen nicht in das Bild des Durchschnitts harmlos bleiben müssender Gazetten, egal ob sie den umstrittenen Begriff einer "Heimat" noch im Schilde führen oder sich "Publik-Forum" nennen. Man bedient ja mit jedem Blatt ein bestimmtes Milieu, eine bestimmte Klientel und an deren Rändern wird es zwar meistens interessant, aber eben auch kritisch und unorthodox bis frech und unverschämt. Ausgelöscht-Werden ist da eine Möglichkeit. Ob es die beste ist?

Das Portal meine-kirchenzeitung.de ist richtig gut. Es ist trotzdem besorgniserregend, dass es prinzipiell zwar für alle offen steht, aber eigentlich Kommentare nicht so recht vorkommen wollen. Und wenn dann doch einmal nicht systemkonform kommentiert wird - wird der Beitrag manchmal gelöscht. Ausgelöscht ... Karl May hätte seine Freunde gehabt. War er es übrigens, der mit seinem aus Klotzsche bei Coswig bei Dresden stammenden Kleeblatt (Hawkens, Uncle, Bill) als geistiger Vater der sich heute immer mehr ins Öffentliche fressenden Cancel-Culture angesehen werden muss? Nein - das wäre eine Verschwörungstheorie, der hier nicht das Wort geredet werden soll - denn dann würde dieser kleine unmaßgebliche Beitrag zum Thema AUSLÖSCHUNG sofort gelöscht werden müssen - spätestens diesbezügliche Kommentare.

Hallo - liebe Leute in den Redaktionsstuben, hinter den Schreibtischen oder mutterseelenallein im düster-freundlichen Homeoffice. Löscht nicht, sondern schreibt selber etwas mehr von dem, was auch wirklich interessiert. Schrieb nicht Bonhoeffer in unsere Richtung: „Die Kirche muß aus ihrer Stagnation heraus. Wir müssen auch wieder in die freie Luft der geistigen Auseinandersetzung mit der Welt und uns getrauen, anfechtbare Dinge zu sagen.” In dem Sammelband „Widerstand und Ergebung” aus der Haft können wir das alles nachlesen. Es ist nicht gelöscht worden. Denn es stimmt. Es ist nicht zu löschen. Es gilt immer noch.

Freilich, eine grundsätzliche Möglichkeit zur Löschung muss erhalten bleiben. Quatsch und Unsinn und Beleidigung, menschengruppenverachtende Hasshetzereien (ob nun über Ungeimpfte oder Geimpfte ausgegossen oder in andere Richtung formuliert) sollen keinen Platz in einer Kirchenzeitung haben. Aber Kommentare zu Artikeln, die zu Problemen der Gegenwart Stellung nehmen, sollten stehen bleiben dürfen. „Es wird kommen eine Zeit, da werdet ihr begehren zu lesen einen Kommentar, und man wird ihn euch nicht lesen lassen” (Lukas 17,22). Von Zeit zu Zeit erfasste in der Geschichte menschlicher Gesellschaften eine Art allgemeiner Demenz die Qualität von Kultur, Journalismus, Bürgerstolz und Zivilcourage. Wir in der Kirche sollten die Letzten sein, die beim großen Einschlafen mitmachen - damit wir beim Erwachen die Ersten bleiben können …