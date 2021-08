Israels Söhne mit Schläfenlöckchen samt allen Schwestern Heinrich Heines. Der kommende 10. Sonntag nach Trinitatis erinnert an sie. An Joseph Roths Hiob und Mendelssohns Lieder, an Feuchtwangers Maultasch - und an viele andere noch. Ins Dunkel vorhistorischer Vergangenheiten schwingt die Perlenkette sowohl jener, die die Genialischen genannt werden - als auch derer, welche immer armselig geblieben sind. Und wie eine schimmernde Schnur leitet dieser Rosenkranz uns zugleich in Bereiche des noch Kommenden.

Der Christ? Er balanciert auf dem geistlichen Erbe des jüdischen Volkes (wenn er klug ist und Mut hat) seine eigenen Schriften, dann ist er gewürdigt, mit dem Juden gemeinsam unter dem Regenbogen Noahs wohnen zu dürfen. Reißt er aber sein Knie vom alten Fuß, stürzt er. Trennt er das Haupt vom Rumpf des Vorfahrs, stirbt unweigerlich auch der Geist seiner Kirche.

Israel - von Israel lernen, heißt leben lernen: Jakobs Israel hat zwei Körper. Immer belagert den einen als zwischen Kleinasien und Nordafrika gelegenen zugleich gesegneten und angefluchten Staat. Der andere ist jener Leib eines Buches, welches - tief in Hirn und Blut eingelernt - trägt und trägt und trägt. Unabhängig von Glück und Unglück bleibt dieses Buch Heimatleib. Der Staatskörper jedoch zwingt unweigerlich zu Politik und Realismus.

Der deutsche Diplomat und Zen-Lehrer Karlfried Graf Dürckheim (1896 - 1988) erinnert als seine erste bewusste Erfahrung, wie ihm die Kinderfrau seine rosige Wange an das alte Antlitz der soeben gestorbenen Großmutter legte. Damit beginnt das Bewusstsein des Knaben, der 92 Jahre alt werden darf. Die Großmutter war Jüdin - und Dürckheim wird ihretwegen aus dem Dienst des NS-Staates entlassen. Dieses Glück führt seinen Weg nach Japan, von wo aus er dann das stille und gesammelte Zen nach Europa bringt. Als Leutnant im ersten Weltkrieg riet er seinen Soldaten immer, in genau die eben erst aufgerissenen Bombenkrater zu springen - denn es sei unwahrscheinlich, dass die nächste Granate dasselbe Loch trifft.

Vielleicht ist ja Maria die jüdische Großmutter von uns Christen? An ihrer Wange! Bonhoeffer sagte oft, dass die Großmütter zuerst mit Gebeten und später dann aus dem Himmel auf ihre Enkel acht gäben … Und wenn es so wäre? Man müsste vielleicht nur daran glauben.