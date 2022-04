Gaudenz von Salis-Seewis hat es auf den Punkt gebracht: „Das Grab ist tief und stille / Und schauderhaft sein Rand; / Es deckt mit schwarzer Hülle / Ein unbekanntes Land. / Das Lied der Nachtigallen / Tönt nicht in seinem Schoß; / Der Freundschaft Rosen fallen / Nur auf des Hügels Moos.” Es geht noch weiter - von Zeile zu Zeile wird die Stimmung düsterer. Bald ist Ostern. Die Christen haben ein Fest draus gemacht, bei dem es immer lichter und fröhlicher wird. Denn für Christen ist das Grab jener Platz, hinter welchem die Raum-Zeit-Schranke außer Kraft gesetzt ist. Freilich - wir können nur in Raum-Zeit-Kategorien denken. Deshalb ist es unmöglich, zu wissen, was hinter dem Raum-Zeit-Portal des Grabmals stattfindet. Schon wenn wir die Präposition „hinter” benutzen, sind wir bereits ins Endliche zurückgefallen. Sprache versetzt uns sofort ins Nur-Endliche. Ob Schweigen dichter an das Ewige heran reicht? Geschmückte, schweigende und leere Grabmale … Unsre österlichen Kirchen sind solche Orte. Heilig-heilende Orte. Das verschlossene Grab galt auf der Welt seit jeher als sicherster Platz. Vergleichbar mit einem Tresor. Gold und Knochen. Doch das österliche Grab des Sohnes Gottes, von dem die vier Evangelisten berichten, ist der absolut unsicherste Ort! Alles ist völlig offen - und leer. Kämen Sie morgen nach Hause - und der Tresor wäre offen? Schreck, lass nach - alle Sicherheiten und Werte verloren! Aktien, Pfandbriefe und Edelmetalle spurlos verschwunden. Die Polizei erschiene lachend: "Halleluja! Der Herr ist auferstanden!” Denn was bisher als sicherster Ort und Wert galt, ist weg. Der Tod hat seit Ostern viel von seiner Kraft und Stärke eingebüßt ...



Disclaimer: Diese Aussagen sind absolut unbeweisbar. Man kann sie nur dem Glaubens anvertrauen, von dem wir zu Ostern singen. Eine neue Welt …