Am kommenden Freitag, dem 3.9.2021, gibt es noch freie Plätze bei einem Kunstworkshop für Kinder in der Uthleber Kirche im Kirchenkreis Südharz. Die Kinder lassen sich von den Malereien an der Empore zu eigenen Ideen inspirieren. Mit Ölfarben geht es dann mit einer Kratz- und Wischtechnik selbst ans Werk. Sechs Stunden lang wird kreative Gemeinschaft im Gotteshaus gelebt.

Professionell leiten Dozenten der Jugendkunstschule Nordhausen den Workshop an. Und ganz familienfreundlich ist der Tag für die Kinder kostenfrei, auch für das Mittagessen sorgt die Kirchengemeinde.

Die Evangelische Kirchengemeinde Uthleben hat sich in diesem Jahr beim Programm Land:Gut des Kulturbüros der Evangelischen Kirche in Deutschland beworben und wurde ausgewählt. Im Rahmen des Projektes wurden bereits Ehrenamtliche zu Kirchenführern ausgebildet, ein Flyer für die Kirche gedruckt und Kunstprojekte organisiert.

Ein zweiter Kunstworkshop für Jugendliche und Erwachsene findet am Freitag, dem 8. Oktober, statt. Dann sollen Keramikfliesen oder Tonfiguren entstehen. Am 22. Oktober werden die Werke in einer Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert.

Man darf gespannt sein, welche Details der Kirche den verschiedenen Generationen ins Auge gefallen sind und in eigene Arbeiten umgesetzt werden.