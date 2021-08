Schwerter zu Pflugscharen: In den 70er-Jahren entstehen im Schutzraum der evangelischen Kirche eine Vielzahl von Friedensgruppen. Eine davon besteht heute noch und betreibt aktiven Friedensdienst.

Willi Wild hat Mitglieder der Gruppe getroffen.

Idylle pur. Die Straße schlängelt sich durch die Saalfelder Heide. Für Stadtmenschen ist es die beschauliche Provinz. Auf dem Ortsschild steht Langenschade. Nichts erinnert hier daran, dass in der 300-Seelen-Gemeinde eine Friedensgruppe ihren Ursprung hat, die in der DDR als kirchliche Opposition in Erscheinung getreten ist. Die Besonderheit: Die Gruppe existiert bis heute. Sie hat die DDR, die Wendezeit und alles, was danach kam, überlebt.