Schulpforte (red) - Nach dem Pfortenser Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende kehrt im Besucherzentrum Schulpforte langsam Weihnachtsfrieden ein. Bis zum 17. Dezember wurden Bestellungen im Online-Shop der Stiftung noch so versandt, dass sie rechtzeitig unterm Tannenbaum liegen. Am 20. Dezember ist letzter Öffnungstag für Besucher und Gäste, vor der Weihnachtspause.

Das neue Kalenderjahr startet in Schulpforte mit einem außergewöhnlichen Angebot, sagt Prokurator Arndt Gerber: „Wir wissen, dass für viele Menschen der Neujahrstag ein ganz besonderer Tag ist. Zwar schläft man lange aus, möchte dann aber das neue Jahr würdig begrüßen. Deshalb werden wir für alle Touristen, die den Jahreswechsel im Burgenlandkreis begangen haben, aber auch für die Einheimischen in Schulpforte eine erste Führung bereits am Neujahrstag anbieten. Sie endet erstmals mit einem Neujahrssegen in der Klosterkirche. Dazu wird Pfarrer Daniel Schilling-Schön mit Lesung und passenden Worten die Gäste in der besonderen Atmosphäre der Pfortenser Klosterkirche auf das neue Jahr einstimmen.“

Die Führung startet 13.30 Uhr am Besucherzentrum und endet spätestens 15 Uhr in der Klosterkirche, wo sich der Neujahrssegen anschließt. Menschen, die nur am Neujahrssegen teilnehmen wollen, können auch 15 Uhr direkt in die Klosterkirche kommen. Wer an der Führung teilnehmen möchte, wird gebeten, sich möglichst bis 20. Dezember telefonisch oder per Mail (info@stiftung-schulpforta.de) anzumelden.



Der reguläre Besucherbetrieb mit den Winteröffnungszeiten beginnt am 7. Januar. Ab diesem Tag hat die Besucher-Information mit Gäste-Shop und Café-Point wieder dienstags bis sonntags 10 bis 16 Uhr geöffnet. In dieser Zeit lassen sich dort kostenlose Rundgangsflyer beziehen und für vier Euro der Audioguide in deutscher und englischer Sprache.

Matthias Haase