Naumburg (red) – Zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurde die Durchführung größerer Veranstaltungen bis voraussichtlich Ende August untersagt. Auch die über 20 Konfirmationsfeiern im Kirchenkreis Naumburg-Zeitz sind davon betroffen, die mehrheitlich für den Zeitraum von Ostern bis Pfingsten geplant waren. Im Kirchenkreis Naumburg-Zeitz betrifft das etwa 90 Konfirmandinnen und Konfirmanden. In enger Absprache mit den Jugendlichen und ihren Eltern sind die entsprechenden Feiern verschoben worden. Viele Gemeinden planen, die Konfirmation im Spätsommer oder Herbst nachzuholen.

Der Reformationstag ist dabei ein beliebter Termin. In anderen Gemeinden ist man auf Nummer sicher gegangen und hat die Feiern auf 2021 verschoben. In Gemeinden mit einem späten Termin nach Pfingsten gibt es noch die Hoffnung, die Konfirmation wie geplant – wenn auch unter Auflagen – feiern zu können.

Nach Auskunft von Pfarrer Roland Lehmann, der die diesjährigen Konfirmanden in Naumburg begleitet, haben sowohl die Eltern als auch die Jugendlichen sehr viel Verständnis für die besondere Situation. Natürlich seien viele enttäuscht, da sie sich seit langer Zeit auf die Konfirmation vorbereitet haben. Doch im Moment gehe es mehr um den Schutz der Risikogruppen.