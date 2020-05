Die original erhaltene Bachorgel in der Naumburger Stadtkirche St. Wenzel hat einen neuen Organisten: Nicolas Berndt aus Leipzig. Seine am Sonntag Kantate geplante Einführung muss wegen Corona jedoch verschoben werden.

Das Instrument verfügt auf drei Manualen und im Pedal über 53 Register und wurde von 1743 bis 1746 von Zacharias Hildebrandt errichtet. Johann Sebastian Bach und Gottfried Silbermann übernahmen am 27. September 1746 die Prüfung des großen Werkes. Erster Organist war von 1748 bis 1759 Johann Christoph Altnikol, der Schwiegersohn des Leipziger Thomaskantors.

Von 1993 bis 2000 konnte eine aufwendige Restaurierung durch die Orgelbaufirma Hermann Eule (Bautzen) erfolgen.

Premium Mehr lesen?

Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen zahlungspflichtigen Premium-Artikel.

Um den Beitrag ganz bzw. im Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen zahlungspflichtigen Premium-Artikel.Um den Beitrag ganz bzw. im E-Paper lesen können, benötigen Sie ein Glaube+Heimat-Digital-Abo. Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dann melden Sie sich bitte



Sie haben noch kein Digital-Abo?

Dann registrieren Sie sich Dann melden Sie sich bitte hier mit Ihren Zugangsdaten an.Dann registrieren Sie sich hier Digital-Abo abschließenAnmelden für Digital-Abonnenten