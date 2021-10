Unter dem Motto "Fabriken, Kirchen, Bibliotheken" starten ab dem 30. Oktober die Landesliteraturtage in Sachsen-Anhalt. Über 100 Autoren, Referenten und Musiker bieten den Besuchern insgesamt 75 Veranstaltungen in 48 verschiedenen Orten in Zeitz, Weißenfels, Merseburg und Naumburg an. Dazu zählen Lesungen, Theaterstücke, Workshops und Musikbeiträge. So öffnet die Stiftsbibliothek Zeitz am 31. Oktober, 11 bis 15.30 Uhr, ihre Pforten zum „Tag der Offenen Bibliothek". Am späten Nachmittag, um 17 Uhr, lädt die ehrenamtliche Kunst- und Kulturgutgruppe der Michaeliskirche in Zeitz ein zur Aufführung des Trauerspiels „Der unglückselige Soldat und vorwitzige Barbier“. Tags darauf wird Friedrich Schorlemmer in dem Zeitzer Gotteshaus zu Gast sein. Um 16 Uhr spricht der Theologe zum Thema „Wortmacht und Machtworte. Sprache als Hort der Freiheit“.

stiftsbibliothek-zeitz.de/landesliteraturtage-2021