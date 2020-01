Magdeburg (red) - Nach fünf Jahren Sanierung ist der Abschluss der Bauarbeiten am Wochenende in der Magdeburger Pauluskirche gefiert worden. Das Gemäuer wurde gereinigt, erneuert und wetterfest gemacht, im Laufe der Zeit verlorengegangene Teile ersetzt und nicht zuletzt das Maßwerk und die Verglasung am Turm neu eingebracht. Noch nie seit den Kriegseinwirkungen hat man die Kirche so vollständig intakt betrachten können, teilte Pfarrer Reinhard Simon mit. "Wir sind sehr dankbar, dass dies gelungen ist", sagte er. Dazu haben viele beigetragen: Die Europäische Union und die Stadt Magdeburg, der Evangelische Kirchenkreis Magdeburg und die Kirchengemeinde, das Architekturbüro Dr. Ribbert Saalmann Dehmel und die beteiligten Firmen mit ihren Erfahrungen und ihrem Können.