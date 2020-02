Magdeburg (epd) - Die neue Beratungsstelle zur kommunalen Quartiersentwicklung in Sachsen-Anhalt (BEQISA) wird vom Land bis 2022 mit 660.000 Euro unterstützt. Die Einrichtung, die im September 2019 eingerichtet wurde, soll mit Informationen und Beratungen zu einer Verbesserung der Versorgungssituation von Pflegebedürftigen und Angehörigen beitragen, wie das Sozialministerium am Freitag in Magdeburg mitteilte. Zudem soll der Austausch unterschiedlicher Akteure gefördert werden. Kommunen, Seniorenvertretungen, Mehrgenerationenhäuser, Vereine, Bürgerinitiativen, Wohnungswirtschaft sowie Anbieter von Pflege- und Gesundheitsleistungen sollen motiviert werden, Quartiersarbeit zu entwickeln.

In Sachsen-Anhalt werden den Angaben zufolge mehr als 73 Prozent aller Pflegebedürftigen zu Hause betreut. Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) verwies auf den Koalitionsvertrag, der in der ambulanten Pflege bedarfsgerechte, kleinteilige Versorgungsangebote vor Ort vorsehe. So soll den hohen Zuwachsraten von stationär versorgten Pflegebedürftigen entgegengewirkt und pflegende Angehörige entlastet werden, sagte Grimm-Benne. Das Projekt "Pflege im Quartier" wird vom Institut für Gerontologische Forschung wissenschaftlich begleitet.