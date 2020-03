Bereits zum 15. Mal fand der Skikurs des Ökumenischen Domgymnasiums Magdeburg in Saalbach-Hinterglemm statt. Fünf Tage lang lernten 57 Schüler der Jahrgangsstufen neun und elf die Kunst des Alpinen Wintersports im Glemmtal kennen und vertiefen.

Das Glemmtal wirbt mit dem Motto „Home of Lässig“ und damit die Schüler dem Motto gerecht werden konnten, bedurfte es einer frühzeitigen Vorbereitung. So standen seit August für die Schüler Konditionstraining, Ausdauerläufe und Cross Fit auf dem Plan und das Lehrerteam sorgte für die Planung, Organisation und Durchführung.

Die einzelnen Skitage begannen um 7 Uhr mit einem reichhaltigen Frühstück. Anschließend begann bereits kurz danach der erste kräftezehrende Akt: das Anziehen der Skikleidung und das Transportieren des Skimaterials. Alle Schüler meisterten tagtäglich diese „Herausforderung“ und begaben sich dann in Begleitung der jeweiligen Skilehrer zum Übungshang der einzelnen Skigruppen. Am Übungshang wurde der Skiunterricht durch die stets gutgelaunten, motivierenden und kompetenten (Ski-) Sportlehrer durchgeführt. Nach drei Stunden Unterricht kräftigten sich alle Beteiligten mit erfrischendem Skiwasser, leckerstem Kaiserschmarren, Spinatknödeln oder Käsespätzle. Nach dem Mittag fanden sich die Schüler in Gruppen zu mindestens 3 Personen und übten individuell die Leistungskontrollelemente Pflugbogen, Pflugstopp sowie Parallelschwung und Parallelstopp. Auch das Fahren kreuz und quer durch das Skigebiet kam dabei nicht zu kurz, die Snow Trails boten dabei eine willkommene Abwechslung. Am Nachmittag erfolgte der Theorieunterricht, dem ein abwechslungsreiches 3-Gänge-Menü am Abend folgte. Die Schüler und Lehrer ließen die Abende im gemütlichen Beisammensein mit tiefgründigen sowie witzigen Gesprächen, Gesellschaftsspielen und Tischtennis-Variationen ausklingen.

Der Rodelabend im Tiefschnee auf einem mit Fackeln präparierten Hang erfreute die Teilnehmer am Donnerstag und lenkte etwas von der steigenden Aufregung ob der anstehenden Leistungskontrolle ab.

Innerhalb der Woche trotzten die Schüler ihren Ängsten, körperlichen Belastungsgrenzen und anfangs widrigsten Witterungsbedingungen. Am Freitagvormittag absolvierten die Schüler des 11er Jahrganges ihre Leistungskontrollen auf einem bestens präparierten Hang bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel. Dabei zeigten alle Skigruppen, auch die „Anfänger der Anfänger“ teils gute bis sehr gute Leistungen.

Strahlender Sonnenschein und beste Pistenverhältnisse belohnten am Abschlusstag alle Schüler, so entwickelten sie sich zu Hangbezwingern, Meistercarvern oder Pistengiraffen. Die Skitaufe samt passendem Taufnamen bildete den krönenden Abschluss der Skiwoche.

Die Schüler wurden gesund und munter den Eltern überreicht, keinerlei Verletzungen trübten das Stimmungsbild, sodass rund um von einer tollen und erfolgreichen Jubiläumswoche gesprochen werden kann.



Tobias Ginter, Referendar am Ökumenischen Domgymnasium Magdeburg