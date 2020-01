Schatz unter der Linde

Überraschung: Für die Pfosten eines Schutzzaunes wollte eine Thüringer Jägerin Löcher graben. Dabei stieß sie auf ein Tongefäß mit spätmittelalterlichen Silbermünzen.

Von Dirk Löhr

Ein im September in einem Wald zufällig entdeckter Tonkrug mit über 200 alten Silbermünzen wurde Anfang Dezember in Weimar der Öffentlichkeit präsentiert. Die Archäologen erhoffen sich von dem Fund Aufschlüsse über das Landleben in der Nähe von Jena Anfang des 15. Jahrhunderts. Denn anders als von den Reichen gebe es von den Landbewohnern dieser Zeit kaum schriftliche Zeugnisse, sagte Thomas Grasselt vom Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) bei der Vorstellung der Funde.

Es sei der Traum eines jeden Archäologen, einmal auf einen vergrabenen Schatz zu stoßen, sagte Grasselt.