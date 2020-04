Der Evangelische Kirchenkreis Jena lädt alle Menschen in Jena herzlich ein, die Gottesdienste aus der Stadtkirche St. Michael Jena am Karfreitag, in der Osternacht am Samstagabend und am Ostersonntag auf Jena TV im Fernsehen und unter www.jenatv.de sowie in Radio OKJ auf 103,4 MHz mitzufeiern. Die Predigt am Karfreitag hält Regionalbischof a.D. Diethard Kamm. Samstag predigt Stadtkirchenpfarrer Johannes Bilz und am Sonntag Pastorin Nina Spehr mit Pfarrer Bilz. Nach dem Ostergottesdienst können die Kinder wieder mit Lukas und Nina auf Jena TV den Sonntag retten. Darüber hinaus finden Sie die Links zu den Videogottesdiensten aus der Stadtkirche, dem Lutherhaus und aus der Lobedaer Peterskirche unter www.kirchenkreis-jena.de.

Termine:

Andacht zur Sterbestunde: Karfreitag 10.04., 15 Uhr auf Jena TV und Radio OKJ

Osternacht: Samstag 11.04., 22 Uhr auf Jena TV,

und Ostersonntag 12.04. 6 Uhr auf Jena TV und Radio OKJ

Ostergottesdienst: Ostersonntag, 12.04., 10 Uhr Jena TV, 12 Uhr Radio OKJ

Die Sonntagsretter: Sonntag, 05.04., 10.35 Uhr auf Jena TV

Am Ostermontag können die Jenaer Christen einen ganz besonderen Gottesdienst mit den Kirchgemeinden aus vielen verschiedenen Konfessionen feiern. Ein Stationengottesdienst, der in sieben Kirchen und Gemeinden halt machen wird, wird im Internet übertragen. Der Link zur Übertragung ist am Ostermontag, den 13.04. auf der Website unter www.kirchenkreis-jena.de zu finden.

Unsere täglichen Angebote:

Das Wort zum Tag und die Jenaer Orgelklänge können Sie täglich neu unter www.kirchenkreis-jena.de ansehen.