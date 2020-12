"Wir wollen Weihnachten feiern“, sagt Anne Brisgen. Gemeinsam mit dem Feuerwehrverein, der Kirmesjugend, Kommune und Kirchengemeinde stellt die Pfarrerin aus Großschwabhausen im Advent und an Heiligabend einiges auf die Beine.

Von Constanze Alt

„Weihnachten ausfallen lassen geht gar nicht. Deshalb haben wir einen Advents- und Weihnachtsplan geschmiedet“, erklärt sie. Anstelle des „lebendigen Adventskalenders“, bei dem in den vergangenen Jahren im Dezember täglich ein anderes Gemeindemitglied zum Singen und Plätzchen Essen eingeladen hatte, gebe es in diesem Jahr das "lebendige Adventsfenster“, erklärt Anne Brisgen.

Jeden Tag wird von einem der Gemeindemitglieder ein Fenster in dessen Haus adventlich gestaltet.