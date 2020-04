Sehen Sie hier die Aufzeichnung der Andacht zur Sterbestunde Jesu aus der Stadtkirche St. Michael in Jena. Liturgin ist Friederike Costa, die Predigt hält Regionalbischof a.D. Diethard Kamm. Es musizieren Kirchenmusikdirektor Martin Meier an der Orgel und Christoph Hilpert an der Violine, es singt die Projekt-Kurrende St. Michael. Eine Produktion von Jena TV.