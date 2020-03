Fürbittengebet um Gesundheit und Schutz

Herr über Leben und Tod,

gerade in der weltweiten Zeit der Krise und Seuche kommen wir zu Dir:

Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten Dich um Trost und Heilung!

Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden!

Zeige Dich ihnen als der Auferstandene, der den Tod besiegt hat!

Bitte tröste alle, die jetzt trauern und Angst haben.

Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie.

Gib allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft, wenn sie in extreme Situationen kommen

Stärke die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung mit Mut und Besonnenheit.

Wir beten für alle, die in Panik sind, für alle, die von Angst überwältigt sind.

- um Frieden mitten im Sturm, um klare Sicht, um Deinen Trost!

Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen,

die sich einsam fühlen und die, die niemanden umarmen können.

Berühre Du ihre Herzen mit Deiner Sanftheit!

Wir bitten Dich, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann.

Wir danken Dir für jeden Tag, den wir gesund sein dürfen!

Wir begreifen neu, dass das Leben ein Geschenk ist.

Wir erkennen, dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können.

Wir sehen, dass Du allein ewig bist und dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt.

Danke, dass Du uns ewiges Leben schenkst durch Jesus!

Niemand und nichts kann uns aus seiner Hand reißen.

Stell uns Dein kommendes Reich vor Augen.

Lege die Freude der Ewigkeit in unser Herz

und hilf uns, unser Leiden zu tragen, wenn Du es uns auferlegst.

Öffne uns die Augen und lass uns dankbar werden für vieles,

was wir ohne diese Krisen übersehen hätten,

Wir vertrauen Dir.

Amen