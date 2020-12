Jena (red) - Unter dem Titel "Spracherkundungen" ist einige Wochen nach Klaus-Peter Hertzschs 90. Geburtstag und wenige Tage nach seinem fünften Todestag ist ein Hörbuch von Klaus-Peter Hertzsch erschienen. Herausgegen wurde es vom Landeskirchenarchiv Eisenach in Zusammenarbeit mit Matthias Rost, Pfarrer im Gemeindedienst der EKM. Rost hat für das Hörbuch aus dem umfangreichen Nachlass an Tonaufnahmen eine Auswahl von Vorträgen, Predigten, Vorlesungen und biblischen Balladen aus drei Jahrzehnten zusammengestellt. Es handelt sich ausschließlich um Originalaufnahmen, die zum Teil vom Autor selbst mit einem einfachen Diktiergerät gemacht wurden. Einige dieser Texte gibt es nur im Audioformat, da sie nie im Druck erschienen sind.

Klaus-Peter Hertzsch war als Praktischer Theologe in Jena ein wichtiger Lehrer für Generationen von Theologiestudierenden. Als Prediger, als Redner auf Kirchentagen und als Dichter der Biblischen Balladen und des Liedes "Vertraut den neuen Wegen" ist er in ganz Deutschland bekannt gewesen.

Die Hörbuchbox enthält einen USB-Stick mit den Aufnahmen sowie ein Begleitheft und kann gegen Rechnung (10 Euro, plus Versandkosten) bestellt werden in derBuchhandlung Albert Steen in Jena:

Tel. 03641-440967

info@buchhandlung-steen.de