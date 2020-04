Halle (red) – Eigentlich wollte die Freiwilligenagentur Halle unter dem Motto "Engel für einen Tag" am 8. und 9. Mai wieder einen Freiwilligentag organisieren. Doch in gewohnter Form geht das in dieser Zeit nicht. Deshalb geht es diesmal weniger um Mitmach-, sondern eher um Selbstmach-Aktionen von zu Hause aus. Dazu gehören beispielsweise Ideen wie Setzlinge und junge Pflanzen in Seniorenheime oder andere Einrichtungen bringen oder betroffenen Nachbarn vor die Tür stellen, kleine Mitgebsel für Organisationen basteln, ein Internet-Seminar samt Bastelanleitung ausstrahlen und mittels Chatfunktion Fragen beantworten, damit man in Kontakt mit anderen ist, oder Hausmusik per Video oder Telefon in Altenheime übertragen.

Draußen-Aktionen seien schwieriger, aber es gebe dennoch Möglichkeiten: Stolpersteine putzen, Spielplätze von Müll befreien oder an der Kampagne „Lächeln trotz Corona“ teilnehmen und in der Stadt Aufkleber oder Aushänge verteilen. Tipps zur Organisation gibt die Freiwilligenagentur.

8 freiwilligentag-halle.de