Der scheidende Vorstand der Diakonie Mitteldeutschland, Wolfgang Teske, blickt mit Sorge auf die Zeit nach der Corona-Krise. Manche Finanzpolitiker, die in der Pandemie noch das Füllhorn ausschütteten, wollten anschließend heute noch gesetzlich garantierte Leistungen massiv einschränken. "Das wird viele diakonische Einrichtungen in massive Schwierigkeiten bringen", sagte Teske in Halle. Er wurde nach zehn Jahren bei der Diakonie Mitteldeutschland in den Ruhestand verabschiedet.

Seit seinem Amtsantritt vor zehn Jahren sei es schwieriger geworden, kompetente Mitarbeitende für eine Tätigkeit in der Diakonie zu gewinnen, räumte Teske ein. Die Tatsache, dass nach wie vor viele Beschäftigte einer christlichen Kirche angehörten, führte er auf eine Vielzahl von Maßnahmen des Verbandes und seiner Mitglieder zurück. Der sogenannte Dritte Weg, der das Arbeitsrecht bei der Diakonie regelt, ist aus seiner Sicht nicht nur ein zukunftsfähiges Instrument, um Interessengegensätze zwischen Dienstnehmern und Dienstgebern ohne Arbeitskampfmaßnahmen zulasten Dritter zum Ausgleich zu bringen. Für den scheidenden Vorstand "kann der Dritte Weg sogar beispielgebend auch für andere Bereiche der Wirtschaft sein". Bei der Diakonie Mitteldeutschland verantwortete Teske die Bereiche Wirtschaft, Finanzen und Recht. Zuvor arbeitete der promovierte Jurist als Referent im Bundesfinanzministerium, in der Oberfinanzdirektion in Nürnberg und an der Universität Erlangen-Nürnberg. Von 1995 bis 2011 gehörte er dem Vorstand im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) an und war Vizepräsident im Diakonie Bundesverband. Seine Nachfolge tritt zum 1. Februar die promovierte Betriebswirtin Martina von Witten an. Landesbischof Friedrich Kramer und Kirchenpräsident Joachim Liebig würdigten bei einer Andacht zum Abschied den Einsatz Teskes für die Diakonie. (epd)