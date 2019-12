Wenn in der kleinen, an der Hauptstraße des Dorfes Holleben liegenden Kirche St. Bartholomäus Gottesdienst gefeiert wird, dann kommen die Teilnehmer von weit her: aus Wittenberg, aus Bitterfeld oder dem Mansfelder Land. Die Kirche an der Saaleaue bei Halle ist dann stets gut gefüllt und die Gottesdienstbesucher haben viel Zeit mitgebracht, denn für sie sind die Gottesdienste nicht nur Religionsausübung sondern auch geistige Heimat.

Und es geht so ganz anders in dieser Kirche zu. Der Fußboden ist mit roten Teppichen ausgelegt. An der Brüstung der Emporen, dem Altar und der Kanzel sind Ikonen-Bilder angebracht. Es stehen viele brennende Kerzen im Altarraum. Auf Tischen finden sich dort allerlei Lebensmittel, die gesegnet werden sollen. Hinterher isst die Gemeinde zusammen.

