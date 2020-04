Abend für Abend kommt Jutta Noetzel, Pfarrerin der reformierten Domgemeinde in Halle, zum Johannes-Jänicke-Haus, einem Pflegeheim der Diakonie. In ihrem Gepäck hat sie ihre Trompete und ein Gesangbuch. Das Vogelhäuschen nahe dem Haupteingang des Heims dient als Notenständer. Punkt 19 Uhr bekommen die Bewohner des vom Corona-Virus stark betroffenen Heims so ein Abendlied – meistens sind es sogar drei – geboten. Nach und nach öffnen sich die Fenster. Die Zuhörer bedanken sich an-schließend laut. Manchmal gesellt sich auch ein Posaunist dazu, ein Mitglied der Baptistengemeinde. Für die kommende Zeit haben sich auch Studenten bereit erklärt, mit ihren Instrumenten die Abend-musik am Johannes-Jänicke-Haus zu unterstützen.