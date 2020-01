Die Synode des Kirchenkreises Halle-Saalkreis hat entschieden, für die Errichtung eines gemeinsamen Archivs eine Gemeindeumlage in Höhe von 35 Euro pro Gemeindeglied im Haushaltsjahr 2020 zu erheben. Um die Umlage aufzubringen, werden die Kirchengemeinden vollständig entlastet und erhalten diese Mittel aus dem Strukturfonds des Kirchenkreises gutgeschrieben.

Eine landeskirchliche Verordnung schreibt vor, dass Archivgut so zu behandeln und zu lagern ist, dass es „auf Dauer erhalten bleibt und bei älteren Akten ein weiterer Verfall vermieden wird.“ Archivgut habe neben der Bedeutung für die Kirchengemeinde auch historische Bedeutung und sei Kulturgut, heißt es weiter. Auch wenn einige Gemeinden bereits eigene Voraussetzungen geschaffen haben, können insbesondere kleinere Gemeinden diese große finanzielle und organisatorische Aufgabe nur schwer erfüllen. Deshalb soll ein für alle Gemeinden nutzbares Archiv im Kirchenkreis eingerichtet werden.

"Um das Archiv zu betreiben sowie für notwendige Personalkosten sparen wir bereits seit einigen Jahren Geld aus dem Kirchenkreisanteil in einer Rücklage an", erläuterte Superintendent Hans-Jürgen Kant. Für 2020 wurde der Synode eine Aufstockung dieser Rücklage um 85 000 Euro auf 255 000 Euro vorgeschlagen. Eine wesentlich größere Summe werde für die Baukosten benötigt. Dies geschehe nun über die Umlage. "Bei einer Umlage von 35 Euro pro Gemeindeglied schaffen wir uns so eine Baukostenrücklage in Höhe von gut einer Millionen Euro", so Kant. (red)