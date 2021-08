Im Garten des Peißnitzhauses in Halle gab es viele glückliche Gesichter zu sehen. In einer feierlichen Zeremonie bekamen 22 junge Frauen und Männer, die am Projekt LOOP teilgenommen hatten, das Haupt- oder Realschulzeugnis überreicht. Seit über zehn Jahren unterstützt das Projekt LOOP Migranten im Alter zwischen 17 und 27 Jahren beim Schulabschluss und der Berufsorientierung. Ziel des Projektes ist die soziale und berufliche Integration jugendlicher Migranten.

Dafür werden sie in einer eigenen Einrichtung des Projektes in Halle zielgerichtet auf die Prüfung zum Erwerb eines Schulabschlusses, die sogenannte Nichtschülerprüfung, vorbereitet und bis zum Ende der Prüfungsphase fachlich und sozialpädagogisch begleitet. 2014 gab es dafür den Integrationspreis des Landes Sachsen-Anhalt.

