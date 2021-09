Halle (epd) - Die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Halle starten am Sonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pauluskirche. An der geistlichen Feier werden neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff

(CDU) als Bundesratspräsident, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Stephan Harbarth und zahlreiche weitere Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Gesellschaft teilnehmen, teilte die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mit.

Der Gottesdienst steht unter dem Bibelwort «Die Frucht der Gerechtigkeit wird der Friede sein» und wird ab 10 Uhr live im ARD-Fernsehen übertragen. Die Gestaltung übernehmen die drei leitenden Geistlichen in Sachsen-Anhalt, Bischof Gerhard Feige vom Bistum Magdeburg, Kirchenpräsident Joachim Liebig von der Evangelischen Landeskirche Anhalts und der mitteldeutsche Landesbischof Friedrich Kramer. Als Gäste wirken den Angaben zufolge zudem Vertreter der jüdischen und islamischen Gemeinde im Gottesdienst mit.

Sachsen-Anhalt hat dieses Jahr den Vorsitz im Bundesrat inne und richtet aus diesem Grund die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Den zentralen Festakt in der Georg-Friedrich-Händel-Halle mit der Rede von Bundeskanzlerin Merkel überträgt das ZDF ab 11.50 Uhr.