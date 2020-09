Halberstadt (red) – Der Karlsteppich aus dem Halberstädter Domschatz ist in einer modernen Transportkiste nach Mainz gereist, wo er seit dem 9. September bis zum 18. April 2021 als ein Highlight der Landesausstellung “Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht. Von Karl dem Grossen bis Friedrich Barbarossa” zu sehen sein wird. Die Ausstellung widmet sich dem Beziehungsgeflecht, in dem über einen Zeitraum von fünf Jahrhunderten Kaiser und Könige, Fürsten und Feldherren, Bürger und Städte miteinander verwoben waren. Ausgewählte Kaiserpersönlichkeiten und die “Säulen ihrer Macht” werden anhand von faszinierenden Kunstwerken vorgestellt, angefangen bei der Krönung Karls des Großen über die hochmittelalterliche Kaisermacht bis hin zum Erstarken der Städte und Fürsten. In der Schau kündet der Karlsteppich stellvertretend von den erstrangigen Kostbarkeiten des Halberstädter Domschatzes, des größten mittelalterlichen Kirchenschatzes an seinem historischen Ort.