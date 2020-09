Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz stellt 30 000 Euro zur Sanierung des Diakonissen-Mutterhauses Neuvandsburg in Elbingerode im Kirchenkreis Halberstadt zur Verfügung. Das in den 1930er-Jahren unter dem Einfluss des Bauhauses entstandene Gebäude sei eins von fast 600 Projekten in Sachsen-Anhalt, die aus privaten Spenden und Lottomitteln gefördert würden, teilte die Stiftung in Bonn mit.

Trotz kontinuierlicher Bauunterhaltung seien witterungsbedingte Schäden an der Terrasse und am Wintergarten des Gebäudes entstanden, erklärte die Stiftung. Der Terrassenbelag sei stark verschlissen und undicht, wodurch bereits Korrosionsschäden an der Trägerkonstruktion entstanden seien. Zudem seien an der Anlage "weitere energetische" Maßnahmen vorgesehen. Bei dem Mutterhaus handle es sich "um ein national bedeutendes Zeugnis der Klassischen Moderne", betonte die Stiftung.

Das Diakonissen-Mutterhaus Neuvandsburg in Elbingerode gehört als eins der bedeutendsten Zeugnisse des Neuen Bauens zur bundesweiten Grand Tour der Moderne, die besondere Bauhaus-Orte in ganz Deutschland verbindet. Das zwischen 1932 und 1934 errichtete Zentrum für evangelische Diakonie und Mission dient nach wie vor Wohn- und Krankenpflegezwecken. Noch heute leben dort fast 150 Schwestern. Der Architekt Godehard Schwethelm (1899–1992), nach dessen Entwürfen das Diakonissen-Mutterhaus gebaut wurde, stand unter dem geistigen Einfluss der Bauhaus-Hochschule. Eine Besonderheit des Hauses ist ein Schwimmbad, das direkt unter dem Kirchsaal liegt und bis heute in Betrieb ist. (epd)