Hendrik Mattenklodt ist am vergangenen Samstag als Superintendent für den Kirchenkreis Gera in sein Amt eingeführt worden. Den Gottesdienst unter dem Motto "Die Freude am Herrn ist unsere Stärke" (Nehemia 8,10) leitete die Regionalbischöfin der Propstei Gera-Weimar, Friederike Spengler. In seiner Predigt griff Mattenklodt das Thema auf und zeigte am Beispiel des Baus und der Weihe der Geraer Johanniskirche vor 135 Jahren, wie wichtig das Engagement jedes Einzelnen für einen "Kirchenbau" ist. Wie die Menschen damals, so der neue Superintendent, möchte auch er mit der Freude am Herrn gemeinsam mit Gemeinden und Gesellschaft eine lebendige Kirche bauen, die in das gesellschaftliche Leben der Stadt und der Region hineinstrahlt.

Zum Kirchenkreis Gera gehören etwa 15 000 Gemeindemitglieder. Er umfasst neben der Stadt Gera auch Teile der Landkreise Greiz und Saale-Holzland.