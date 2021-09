Wir pflügen und wir streuen … – Wie aus den Blüten der Blumenfelder vom Erfurter Saatzucht-Betrieb Rose seit 25 Jahren Samen gewonnen und verarbeitet werden, erklärt die Inhaberin Annegret Rose (Foto) den Teilnehmern der Leserreise „Augenschmaus und Seelenbrot“ am Feldrand persönlich. Ob Rosenkirche und Kräutergarten im Augustinerkloster zu Erfurt, Paradiesbaum, Paradiesausstellung in der Peterskirche und Andacht im Kirchenpavillon „Ins Herz gesät“ auf dem Petersberg, Dahlien-Neuzüchtungen, Gräser, Bibelpflanzen, die Gartenpoesie Karl Foersters im Egapark – drei Tage führte die Leiterin der GartenAkademie Thüringen und Theologin Ruth M. Bredenbeck die Gruppe in einem umfänglichen Programm zur Bundesgartenschau mit geistlichen Impulsen an erwählte Orte der Blumenstadt Erfurt.

Eine weitere Garten-Leserreise der Kirchenzeitung ist für 2022 in Planung.