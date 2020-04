Junge Christen helfen Gleichaltrigen

Erfurt (epd) – Junge Christen der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und die Evangelische Jugend Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EJBO) unterstützen gleichaltrige Beduinen in Israel. In den vergangenen zwei Jahren haben sie 16 100 Euro für die Organisation "A new dawn in the Negev" gesammelt. Als Mitglieder einer Minderheit hätten die Wüstenbewohner kaum Zukunftsperspektiven. Mithilfe des Geldes sollen zum Beispiel über Bildungsangebote Projekte gegen die Armut finanziert werden.

2020 und 2021 wollen die deutschen Jugendlichen das Projekt "Nossob Combined – Chance auf sicheres Lernen in Namibia" fördern. Ziel ist es, in der gleichnamigen Schule in Witvlei eine Erweiterung um 200 Plätze zu ermöglichen. Das gesammelte Geld stammt aus dem sogenannten Jugenddankopfer.