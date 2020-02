Mit einem besonderen Stand präsentieren sich in diesem Jahr die Evangelische Kirche Mitteldeutschlands (EKM) und unsere Mitteldeutsche Kirchenzeitung Glaube und Heimat auf der 30. Thüringen Ausstellung. Mit einem multimedialen Angebot machen sie die großen Herausforderungen unserer Zeit aufmerksam. So werden unter anderem Umweltprobleme, Nachhaltigkeit und das Tierwohl berücksichtigt. Auch Thüringen Ausstellung-Geschäftsführerin Constanze Kreuser informierte sich am Eröffnungstag über das Angebot, das auch vom Bistum Erfurt unterstützt wird. Claudia Neumann vom Gemeindedienst der EKM zeigte ihr die Installation am Stand und erklärte, wie die Gäste sich interaktiv mit den Themenschwerpunkten beschäftigen können. Teil des Angebots ist auch eine Umfrage zum Thema "Darf Fleisch mehr kosten, wenn es den Tieren besser geht?".

Der Stand bis zum Ende der Thüringen Ausstellung am 8. März durchgehend während der Messeöffnungszeiten besetzt und lädt zur Information, zum Austausch und zum Verweilen ein. Immer wieder werden auch Kolleginnen und Kollegen unserer Kirchenzeitung vor Ort sein, um mit Interessierten ins Gespräch zu kommen.

Die diesjährige Thüringen Ausstellung ist eine Jubiläumsausgabe, d sie zum 30. Mal stattfindet. Insgesamt präsentieren etwa 750 Ausstellende in insgesamt vier Messehalle Produkte, Dienstleistungen, Vereine und Institutionen. Nach aktuellem Stand findet die Messe trotz der aktuellen gesundheitlichen Beschränkungen wie geplant und ohne Restriktionen statt. Dennoch hat die Messeleitung vorsorglich Desinfektionsspender an den großen Knotenpunkten der Messe aufgestellt.

Mehr Informationen gibt es auch hier.