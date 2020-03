Immer ein leckeres Frühstück?

Wer in diesen Tagen nicht aus dem Haus geht, besonders ab einer bestimmten Altersgruppe, verringert das Risiko für die Ausbreitung und Ansteckung mit dem Coronavirius. Dadurch aber wird die eigene Versorgung und Teilhabe am Leben stark eingeschränkt. Auch besteht die berechtigte Sorge, nicht mehr richtig mit dem Lebensnotwendigen versorgt zu sein. Daher bietet die Gemeindediakonie der Kirchengemeinde St. Jakobi und der LEO Club einen Einkaufs- und Versorgungsservice an. Über die Diakoniebeauftragte, Frau Antje Pazak, soll dies koordiniert werden. Ab 15:00 Uhr ist sie unter der Telefonnummer (03476) 553056 täglich zu erreichen. Vorrangig richtet sich das Angebot an die Altersgruppe 60+ und Menschen mit Vorerkrankungen in Hettstedt. Aber auch alle weiteren Anfragen werden bearbeitet. Es wird angeboten einkaufen zu gehen, Behörden- sowie Arztgänge zu erledigen und beim Rezept einlösen zu helfen oder auch Haustiere zu versorgen (Gassi gehen). Dies geschieht ehrenamtlich und nur im Umfang der Möglichkeiten. Die Helferinnen und Helfer können sich mit einer gesiegelten Vollmacht vom Pfarramt St. Jakobi ausweisen. Unsere Bitte: Bleiben Sie zu Hause! Wer sich nicht selbst ansteckt - steckt auch niemanden anderen an.

