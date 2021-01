12 Roll-up Schautafeln sind im Jahr 2021 an wechselnden Ausstellungsorten auf Wanderschaft durch Sachsen-Anhalt. Die St. Jakobus- Gesellschaft Sachsen-Anhalt startet mit der Ausstellung „Schätze der Pilgerstraßen“ eine zusammenfassende Schau von archäologischen Bodenfunden mit Pilgerartefakten von Ausgrabungen durch das Landesamt Halle. An 11 Orten mit Pilgertraditionen sollen die Tafeln im gesamten Bundesland ausgestellt werden. Der Beginn wird am 18. Januar im Zentrum Taufe in der Lutherstadt Eisleben gemacht. Trotz der schwierigen Corona- Bedingungen soll die Ausstellung ermutigen, im HEILIGEN JAHR im Rahmen der Möglichkeiten auf Pilgerschaft auch im engsten Wohnumkreis zu gehen. Ein HEILIGES JAHR wird immer dann im spanischen Santiago de Compostela, dem Zielort der Jakobuswege ausgerufen, wenn der Gedenktag des Heiligen Jakobus (25.07.) auf einen Sonntag fällt. Weltweit rückt die Pilgertradition somit in den Blickpunkt. Die Jakobus- Vereinigungen in Deutschland stellen ihre Aktivitäten unter das Motto: „Brich auf – Jakobus erwartet dich“. Gastgeber für einen Monat ist nun die St. Petri-Pauli-Kirche in Lutherstadt Eisleben und erwartet zu den ortsüblichen, täglichen Öffnungszeiten die Gäste zur stillen Betrachtung. Zu den weiteren Ausstellungsorten sind Hinweise auf der Homepage www.jakobusweg-sachsen-anhalt.de erhältlich. Über den Verlauf der Ausstellung wird aktuell berichtet.