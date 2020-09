Dessau-Roßlau (red) – Zum 21. Anhaltischen Obsttag lädt die Auferstehungsgemeinde am 20. September in ihre Kirche und die benachbarte Weidenkapelle ein. Der Tag steht unter dem Motto: „Zwischen Nachhaltigkeit und Nimmersatt. Wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft?“ und wird um 14 Uhr mit einer Andacht an der Weidenkapelle eröffnet. Einen Vortrag zum Tagesthema hält Siegrun Höhne, die Umweltbeauftragte der Landeskirche Anhalts, um 15.30 Uhr. Zu den Angeboten für Besucher gehören eine Vorführung zum Obstbaumschnitt um 16.15 Uhr, Musik um 16.45 Uhr und Geschicklichkeitsspiele um 18 Uhr. Auf der Wiese können regionale Produkte gekauft und Stauden getauscht werden. Zudem gibt es zahlreiche Informationsstände, unter anderem des Dessauer Heimatvereins, der Imkerin Uta Rauch, des Dessauer Umweltamtes oder von Pro Elbe Dessau. In der Kirche wird die Ausstellung „Konsum mit Köpfchen. Warum nachhaltiges Handeln dringend notwendig ist“ gezeigt.