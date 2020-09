Dessau-Roßlau (red) - Ein Jugend-Eventgottesdienst wird am 19. September ab 17 Uhr in der Kreuzkirche im Süden der Stadt gefeiert. Zur Einstimmung werden die Gäste mit Musik von der Dessauer Band „Young Province“ begrüßt. Im Anschluss beginnt um 17.45 Uhr der Gottesdienst, den Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Oranienbaum-Wörlitz und Dessau-Süd mit den verantwortlichen Gemeindepfarrerinnen und -pfarrern vorbereitet haben. Der Gottesdienst steht unter dem Thema „Zwischen den Stühlen - a new way to live“.

„Wir befinden uns in einem Schwebezustand nach dem Corona-Lockdown. Langsam beginnt wieder das ‚normale‘ Leben, aber irgendwie eben auch nicht“, begründet Pfarrerin Ulrike Bischoff die Themenwahl. „Wir müssen unseren Platz im Leben neu finden, genau wie der biblische Held Zachäus. Er klettert sogar auf einen Baum und entdeckt von hier den Ort, den er mit seinem Herzen gesucht hat.“ Die Geschichte von Zachäus wird im Gottesdienst mit Texten und Videos, die die zwölf bis 14 Jahre alten Jugendlichen selbst geschrieben und produziert haben, noch einmal neu erzählt. Die weitere musikalische Ausgestaltung übernimmt Kirchenmusikerin Elke Kaduk.