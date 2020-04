Liebe Hörerinnen und Hörer!

Was haben Sie heute Gutes erlebt? In welcher Situation waren Sie glücklich? Jetzt ist Zeit dem nachzuspüren, mit anderen Glückmomente zu teilen und wunderbare Musikstücke zu genießen. Welch eine Vielfalt wir doch haben. So viele Leute haben sich mit ihrem Können an diesem Podcast beteiligt. Wie wunderbar! Making Offs gibts diesmal auch dazu!

Genießen Sie Folge 4 unserer Podcastreihe. Bei Spotify unter: "Daheim mit Gott" oder dirket:

https://anchor.fm/pfarrerin-denise-scheel/episodes/EINfangen--mal-Glcksmomenten-nach-ecse6i

Herzliche Grüße

Pfarrerin Denise Scheel