Liebe Mitmenschen!

Es gibt einen schönen Zufall, der vielleicht gar keiner ist: 70 Prozent der Erde sind von Wasser bedeckt. Und der Mensch besteht genau zu 70 Prozent aus Wasser. Bei der Geburt besteht das Baby sogar zu 97 Prozent aus Wasser. Das ist genauso viel wie bei einer Qualle, einer Gurke oder einer Wassermelone! Wasser ist kostbar. In allen Religionen der Welt ist es ein Ursymbol des Lebens. Es wirkt beruhigend, nährend, stärkend und heilend. Von den Bäumen gepflanzt am Wasser war in der letzten Folge die Rede. Heute geht es um das Wasser, was Pflanzen, Tiere und Menschen unbedingt zum Wachsen und für ein gesundes Leben brauchen. Darüber hinaus freuen wir uns über die Taufe von Marlo und sein Taufspruch führt zu Gott als Quelle lebendigen Wassers. "Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht." Ps 36,10

Hören Sie gern rein in unsere letzte Folge vor der Sommerpause!

https://anchor.fm/pfarrerin-denise-scheel/episodes/Sich-erfrischen--mal-an-der-Quelle-egifh9

Herzliche Grüße vom Podcastteam mit Pfarrerin Denise Scheel