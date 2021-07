Mit einem Blumenstrauß bedankte sich die Landrätin des Landkreises Weimarer Land, Christiane Schmidt-Rose (CDU) bei Irmgard und Eberhard Wagner. Das Ehepaar aus Catharinau (Kirchenkreis Rudolstadt-Saalfeld) besuchte als 5000. Gäste die aktuelle Hundertwasser-Ausstellung im Kunsthaus Apolda Avantgarde.

Kunsthaus-Geschäftsführer Giese freute sich über die 5000. Besucher, welche neben einem Blumenstrauß auch eine Jahreskarte für das kommende Jahr erhielten. Dann ist geplant, in Apolda unter anderem die Werke Ernst Barlachs auszustellen. Glaube+Heimat und das Kunsthaus sind dafür Medienpartner.

Die Hundertwasser-Ausstellung erfreue sich, so der Geschäftsführer, einer großen Beliebtheit. Neben den regulären Besuchern, die aus ganz Europa kamen, haben sich auch bereits 30 Thüringer Schulklassen im Rahmen ihres Kunstunterrichts die Ausstellung angesehen.



Die Hundertwasser-Ausstellung mit dem Titel "Schönheit ist ein Allheilmittel" ist noch bis zum 19. Dezember in Apolda zu sehen.

Keine gottlosen Linien