Für viele Kinder ist es ziemlich stressig, wieder zur Schule zu gehen, weil sie neue Fächer lernen, neue Lehrer treffen und besser organisiert sind als im Sommer. Aus diesem Grund müssen Eltern, abgesehen vom Kauf aller benötigten Dinge wie Kleidung, Bücher und Bleistifte, auf die Lerngewohnheiten ihrer Kinder achten.

Wenn Sie Ratschläge zum Beginn eines neuen Schuljahres benötigen, lesen Sie weiter, um die wichtigsten Tipps und Tricks für den Schulanfang zu erhalten und den Übergang zu erleichtern.

Eine tägliche Routine entwickeln

Der Sommer ist entspannend, daher kann es für Kinder etwas schwierig sein, wieder nach Zeitplan zu leben. Wenn Sie einen Schulratschlag benötigen, um Kinder zur Disziplin zu bewegen, empfehlen wir Ihnen, ihren Tagesablauf zwei bis drei Wochen vor Schulbeginn zu organisieren. Sie können eine bestimmte Zeit für tägliche Aktivitäten wie Aufwachen, Essen und Zubettgehen festlegen. Optional können Sie Ihrem Kind vorschlagen, einen Planer auf seinem Smartphone zu installieren und Erinnerungen einzurichten. Jeden Tag zur gleichen Zeit Routine zu machen, hilft den Kindern, sich an ihre Schulumgebung zu gewöhnen und zu verhindern, dass sie zu spät zum Unterricht kommen.

Einkaufen für die Schule

Neue Sachen zu kaufen macht Kindern Spaß. Da Kinder Spaß an funkelnden, bunten Dingen haben, ist es eine großartige Idee, gemeinsam zum Schulanfang einzukaufen. Überlegen Sie im Voraus, was Sie kaufen müssen, und geben Sie Ihren Kindern die Freiheit, innerhalb eines festgelegten Budgets zu wählen, was ihnen gefällt. Seien Sie nicht aufdringlich, wenn Kinder etwas zu „kindisch“ oder „spielzeugartig“ wollen. Erklären Sie einfach, dass ein smarter Look helfen kann, die Stimmung für gute Lerngewohnheiten zu stimmen.



Lesefähigkeiten entwickeln

Wenn Ihre Kinder wieder in die Schule kommen, müssen sie viel neues Wissen aufnehmen. Deshalb brauchen Sie ein paar Schultipps, die helfen, ihre Fähigkeit zu trainieren, alle Arten von Informationen aufzunehmen. Lesen ist dafür der beste Weg. Sie können gemeinsam Bücher lesen und dann die Handlung, die Hauptfiguren und ihre Entscheidungen in beschriebenen Situationen besprechen. Das Ausdrücken von Gedanken hilft Jugendlichen, kritisches Denken zu entwickeln, Kreativität zu fördern und sich eine Meinung über das zu bilden, was um sie herum passiert.

Homeschooling

Bevor Ihre Kinder den Unterricht besuchen, können Sie für sie eine Heimerziehung arrangieren. Verwenden Sie Lernsoftware und mobile Apps, die Lernen und Spaß verbinden können. Spielen Sie mit Ihren Kindern Lernspiele und steigern Sie ihren Siegeswillen, indem Sie Herausforderungen arrangieren. Ihre Kinder bereiten sich nicht nur auf die Schule vor, sondern betrachten Sie auch als technisch versierte Eltern.

Gesunde Gewohnheiten entwickeln

Um in der Schule erfolgreich zu sein, müssen Kinder ihre Energie ausgleichen. Ermutigen Sie sie, nach dem Aufstehen Morgengymnastik zu machen, um ihren Körper mit Energie zu versorgen. Wenn Ihre Kinder gerne Sport treiben, laden Sie sie ein, tagsüber jede Aktivität auszuführen, die sie mögen. Während des Tages körperlich aktiv zu sein, hilft den Kindern, zusätzliche Energie zu verbrennen und sich auf die Schulfächer zu konzentrieren.

Lernumgebung gestalten

Wenn Sie möchten, dass Ihre Kinder in der Schule produktiv sind, schaffen Sie einen ordentlichen, ruhigen Arbeitsplatz, an dem sie ihre Hausaufgaben machen können. Versorgen Sie die Kinder mit allen benötigten Lernmaterialien und stellen Sie sicher, dass sie ohne Hilfe darauf zugreifen können. Wählen Sie zu Hause einen Ort, der das Lernen am effizientesten und mit minimalen Ablenkungen fördert. Wenn Ihre Kinder Schwierigkeiten haben, ihren Lernprozess zu organisieren, versuchen Sie, spezielle Tipps für schulische Aufgaben umzusetzen. Erstellen Sie beispielsweise Checklisten, legen Sie Fristen fest und verfolgen Sie ihre Hausaufgabenzeit.

Ziele und Belohnungen

Damit die Hausaufgaben Ihres Kindes mehr Spaß machen, können Sie darüber nachdenken, sich Bildungsziele für eine Belohnung zu setzen. Das Montagsziel Ihres Kindes kann beispielsweise darin bestehen, seine Mathematik bis zu einer bestimmten Stunde (z. B. 19:30 Uhr) zu beenden. Als Belohnung können Sie ihnen 30 Minuten gewähren, um auf ihrem PC fernzusehen oder Spiele zu spielen. Und wenn Ihr Kind besonders produktiv ist, überraschen Sie es vielleicht am Wochenende mit einem Ausflug in den örtlichen Freizeitpark.

Internetnutzung kontrollieren

Da Kinder im Sommer dazu neigen, rund um die Uhr mit Freunden in Kontakt zu bleiben, müssen Sie möglicherweise ihre Internetaktivitäten zu Schulbeginn überwachen. Eine Kindersicherungs-App kann Ihnen dabei helfen, zu verfolgen, wie viel Zeit Ihre Kinder online verbringen und was genau sie im Internet tun. Mit den Überwachungs-Apps können Sie erkennen, ob Ihr Kind online nach Antworten auf die Hausaufgaben sucht, mehr Zeit im Internet verbringt, als Sie zulassen, oder ob es eine Sucht nach sozialen Medien hat.

Sie können auch verhindern, dass Ihre Kinder Opfer von Online-Belästigung oder Cybermobbing werden, indem Sie ihre Interaktionen mit verdächtigen Internetnutzern erkennen.

Die Schule ist eine Zeit, in der Kinder viele neue Dinge lernen, neue Freunde finden und ihre Umgebung vom Spaß zum Lernen verändern. Dies kann sowohl für Kinder als auch für Eltern etwas schwierig sein. Um die ersten Schultage Ihres Kindes reibungslos und schmerzfrei zu gestalten, befolgen Sie unsere Tipps für den Schulanfang und haben Sie ein tolles Schuljahr.