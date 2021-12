Herodes saß auf seinem Thron

und sprach: „Bin ich nicht Gottes Sohn?

Nun komm, du liebes Weihnachtsfest -

mal sehen, was sich machen lässt.

Die Leute streifen viel herum

und kaufen sich durch dick und dumm.

Wer lässt sich sowas schon entgeh’n,

wir wollen unsern Anteil seh’n.”

Herodes trat auf den Balkon.

das Volk, es wartet unten schon:

Und ruft: „Heut bist du abgewählt -

ein neuer König für uns zählt!”



Herodes drauf verkünden ließ

dem Wächtervolk mit Speer und Spieß:

„Den neuen König für und für

sucht, fangt und bringt ihn her zu mir.”



Herodes nachts im Bette lag -

die Sorge plagt ihn Tag um Tag.

Denn Jesus galt entwichen schon

ins ferne Land Ägyptikon.

Da regt sich’s in des Königs Brust

und ward Herodes sich bewusst:

„Nimm tausend Knaben! Einerlei -

da ist der Jesus mit dabei.”



Herodes stand am Morgen auf

so nahm die Sache ihren Lauf:

Erfunden ward die Injektion,

um wund zu spritzen Gottes Sohn.

Auch Mädchen mussten alle mit,

ein Volk in Ketten! Schritt für Schritt,

marschiert zur Nadel Frau und Mann,

was keiner heut begreifen kann.

Herodes lag in seinem Sarg,

sein Ende nahte schlimm und arg:

Hinweg gewünscht mit Schand und Schimpf,

weil er befahl den Kinderimpf.

Wo jetzt der böse König ist?

Den holte sich der Antichrist …

Apostel Lukas uns erzählt -

wie so ein „König” sich gequält.

(Acta 12,23)