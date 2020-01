Der Pfarrdienst auf dem Land wandelt sich: In der Region rund um Torgau werden die Grenzen des klassischen Pfarrbereichs durchlässiger, die Kollegen arbeiten zusammen.

Von Katja Schmidtke

Wie aus Krisen Kraftvolles entsteht, ist an einem Mittwochmorgen in Torgau zu erleben. In der alten Suptur "Wintergrüne" sitzen Superintendent, Pfarrer und Gemeindepädagogen an einem Tisch. Neben sich volle Kalender, dampfender Kaffee, leuchtende Kerzen. Der Regionalkonvent trifft sich.

Im sogenannten Torgauer Modell werden die Grenzen der klassischen Parochie immer durchlässiger. Die Mitarbeiter im Verkündigungsdienst denken gemeinsam für die Arbeit in der ganzen Region mit.