Nach gut einem Jahr hat Edelgard Richter auf der jüngsten Tagung der Kreissynode im Kirchenkreis Torgau-Delitzsch Bilanz gezogen über ihre Arbeit als Pfarrerin des Pfarrbereiches Sprotta mit zehn Dörfern und der Kirchengemeinde Eilenburg mit zwei Kirchen. Mit jeweils 50 Prozent Stellenanteil arbeitet sie dies- und jenseits der Mulde, in der Stadt und auf dem Land – ein Projekt, das auf fünf Jahre bewusst so angesetzt worden war.

Pfarrerin Richter bilanzierte nach rund einem Jahr Praxistest „deutliche Unterschiede in den kirchlichen Traditionen zwischen Dorf und Stadt“. Während Christen in der Stadt auf die „kirchliche Präsenz in Form der Pfarrerin vor Ort“ Wert legten, identifizierten sich die Christen in den ländlichen Gemeinden viel stärker „mit und über ihre Kirche im Dorf“.

Propst Johann Schneider, Regionalbischof von Halle-Wittenberg, sah dies als eine wichtige Erfahrung an, auch mit Blick darauf, dass sich derartige Pfarramts-Konstellationen in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland in Zukunft verviel-fachen werden.

Das Beispiel ist im Kirchenkreis Torgau-Delitzsch schon heute kein Einzelfall mehr: Auch Pfarrer Andreas Ohle kümmert sich um die Stadt Bad Düben und um sechs Dörfer im Pfarrbereich Authausen/Tornau, Pfarrerin Christiane Schmidt um Torgau und um die Landgemeinden Zinna/Welsau und Loßwig. Die Diskussionseinwürfe von beiden Theologen belegten, dass eine solche Konstellation nicht immer ohne Komplikationen abläuft. Das Fazit der beiden Theologen: Es muss sehr darauf geachtet und verstanden werden, dass die Pfarrer nicht überall präsent sein können und dass sie auch nicht überlastet werden dürfen. Theoretisch leicht gesagt, aber die Praxis sieht leider oft anders aus. (red)