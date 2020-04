Wo unser Glaube Zuhause ist: Als sich unsere Autorin für einen Glaubenskurs anmeldete, erntete sie erst einmal Ungläubigkeit. Braucht eine, die ein engagiertes Kirchenmitglied ist, tatsächlich "Nachhilfestunden" von der Pfarrerin? Ein Erfahrungsbericht.

Erzählen Sie mal im Bekanntenkreis, dass Sie sich für einen Glaubenskurs angemeldet haben. Sie werden ehrlich erstaunt sein, was man damit an Kommentaren lostritt. Anführer der Top-Ten-Liste: „Glaube weg oder was ist los? Na, wenn du schon einen Glaubenskurs brauchst? Du bist doch bei der Kirche!“ Meist setzen die Redner dabei ein schräges Grinsen auf. Stimmt, bei mir ist ziemlich viel „Kirche“ drin – Gemeindekirchenrat (GKR), Kreiskirchenrat, Öffentlichkeitsarbeiterin und Gemeindesekretärin.